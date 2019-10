Einen Unfall meldet die Polizei in Salzgitter-Bad.

Salzgitter-Bad. Vermutlich aus Unachtsamkeit hat am Donnerstag eine 18-jährige Autofahrerin beim Fahrstreifenwechsel einen neben ihr fahrenden PKW übersehen.

Autos kollidieren in Salzgitter-Bad – 8000 Euro Schaden

Der Unfall ereignete sich auf der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro an den beteiligten Wagen.