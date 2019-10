Dincer Gücyeter liest in der Brücke in Lebenstedt

Die Lesung findet statt in der Begegnungsstätte Brücke, Kurt-Schumacher-Ring 4, in Lebenstedt. In Zusammenarbeit mit der Musikschule Salzgitter gestaltet das Klarinettenensemble unter der Leitung von Swenja Knuth das musikalische Rahmenprogramm, teilt die Stadtverwaltung mit.

Dinçer Güçyeter, geboren 1979 in Nettetal, ist Lyriker, Verleger, Regisseur und Schauspieler. Von 1996 bis 2000 machte er seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Erste Bühnenerfahrungen sammelte er 1998 mit Tschechows „Die Möwe“. Seitdem spielte er, so heißt es in der Mitteilung, in unterschiedlichen Theaterproduktionen. 2011 gründete er den Elif Verlag, der sich auf Lyrik in Einzelbänden und Anthologien in deutscher und türkischer Sprache spezialisiert hat. 2013 wirkte er als Darsteller am Schauspiel Essen in der Inszenierung „Rote Erde“, Regie Volker Lösch, mit. Anfang 2014 übernahm er die Leitung des Laienensembles des Katakomben Theaters in Essen, wo bisher unter seiner Regie mehrere Stücke aufgeführt wurden. Die Veranstaltung wird gefördert durch die Stadt Salzgitter. Anmeldungen unter (05341) 50512 oder per E-Mail an fredenberg-forum@t-online.de. Der Eintritt kostet 5 Euro.