Verpuffung an Hochofen bei Salzgitter-Flachstahl

Grauer Rauch am Stahlwerk, auch Explosionen sollen gehört worden sein: Gegen 13.30 Uhr kam es am Freitag auf dem Werksgelände der Salzgitter Flachstahl am Hochofen A zu einer Verpuffung, teilt die SZAG mit. Die Einsatzkräfte seien sofort alarmiert worden, die Berufsfeuerwehr war nach eigenen Angaben vor Ort. Das Unternehmen habe alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, heißt es von der SZAG. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurden in Folge der Verpuffung offensichtlich vier Personen leicht verletzt. Durch ein professionelles Vorgehen der Rettungskräfte, der Polizei und des Betreibers konnte die Gefahr zeitnah minimiert werden, berichtet die Polizei weiter. Ermittler prüfen derzeit, wie es zu der Verpuffung gekommen war. Zur Schadenshöhe gibt es keine Angaben. mai/red