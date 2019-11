Gücyeters Gedichte führen Zuhörer in Lebenstedt in fremde Welt

Grau, kalt und nass: Der Freitag lud nahezu ein, am Abend bei Kerzenschein mit Worten in die Welt der Bilder und Gefühle einzutauchen. In der Begegnungsstätte Brücke des Fredenberg-Forums trug Dincer Gücyeter Gedichte aus seinem Buch „Aus Glut geschnitzt“ vor. Es ist der vierte und jüngste...