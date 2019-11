Salzgitter AG: Millionenschaden nach Verpuffung

Durch die Verpuffung am Hochofen A der Salzgitter AG muss das Unternehmen mit einem höheren einstelligen Millionenschaden rechnen. Dies teilte die Konzernkommunikation der Salzgitter AG am Montag auf Anfrage mit. Und gab auch angesichts von Spekulationen im Netz Auskunft zu den Geschehnissen am Freitag, als Knallgeräusche und eine große graue Wolke über der Hütte für Aufregung gesorgt hatten.In einer Pressemitteilung informierte das...