Stauhilfe-Motorradstaffel Salzgitter fährt 148 Einsätze

Die Stauhilfe-Motorradstaffel der Johanniter in Salzgitter verabschiedet sich in die Winterpause

Die Fahrer der Stauhilfe-Motorradstaffel des Ortsverbandes Salzgitter der Johanniter-Unfall-Hilfe verabschieden sich in ihre Winterpause: Nach 14.939 gefahrenen Kilometern auf niedersächsischen Autobahnen haben die ehrenamtlichen Helfer rund um Leiter Rüdiger Schierding ihre schweren Maschinen in die Garagen geschoben. Im Frühjahr geht es wieder weiter. Das teilen die Johanniter mit.

In der vergangenen Saison half die Staffel 148 Mal Menschen im Notfall, das entsprach mehr als 329 Dienststunden. Zum Vergleich: 2018 waren die Helfer 113 Mal im Einsatz. Seit der Gründung im Jahr 2006 sind zwei Maschinen (eine BMW 1150 RT und eine BMW 1200 RT) auf den Autobahnen – unter anderem auf der A2, A39, A391, A392 und A395 – zwischen Harz und Heide im Einsatz. Dabei haben die ehrenamtlichen Fahrer alles dabei, was im Stau und im Notfall gebraucht werden könnte: Erste-Hilfe-Material, Werkzeug, Navigationsgeräte, Getränke und kleineres Spielzeug für Kinder.

Im Landesverband Niedersachsen/Bremen der Johanniter-Unfall-Hilfe sind neben sieben Stauhelfern aus Salzgitter circa 60 weitere Ehrenamtliche aktiv. Übrigens: Neue Mitglieder sind immer gern gesehen. Wer sich engagieren möchte, sollte mindestens 30 Jahre alt sein. Langeweile kommt auch in der kalten Jahreszeit nicht auf: Dann engagieren sich die Johanniter-Helfer bei den Sanitätsdiensten und bilden sich immer dienstags von 19.30 bis 21 Uhr fort. Die Helfer des Ortsverbandes treffen sich regelmäßig in der Johanniter-Wache in der Windmühlenbergstraße 20. Weitere Infos: (05341) 7905850.