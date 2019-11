Moderatoren sorgen in Salder für Kurzweil und Stiftungsgeld

Der Verein Viras sorgte mit seiner jüngsten Veranstaltung für einen ausverkauften Fürstensaal im Schloss Salder. Zu der Benefizveranstaltung begrüßte die Vereinsvorsitzende Gabriele Thobaben die beiden Moderatoren. Bevor die beiden Gäste auf die Bühne kamen, erläuterte noch die stellvertretende Vorsitzende Manuela Rudolf die Arbeit der Stiftung Viracocha, die sich um bedürftige Kinder und Familien in Kolumbien kümmere.

Mende, erst kürzlich mit dem Sprachpreis „Gutes Deutsch in MV“ vom Verein Deutsche Sprache ausgezeichnet, sowie Philipp Schmid, Preisträger des Deutschen Radiopreises 2018, gaben auf eigenen Vorschlag diese Benefiz-Matinee für die Stiftung, heißt es in der Pressemitteilung. „Klassik auf Wunsch“-Moderator Hans-Jürgen Mende führte das Publikum bei der Sonntagsmatinee humorvoll und charmant durch das Programm und las zudem abwechslungsreich Geschichten und Gedichte.

Sein Kollege Philipp Schmid spielte zudem Musikwünsche, die die Besucher vor dem Konzert einreichen konnten. Virtuos ließ Schmid schier undenkbare Kombinationen miteinander verschmelzen: So traf beispielsweise Charlie Chaplin auf Schubert, Puccini und Lehár, Abba auf Bach, Händel auf Queen, heißt es weiter. Schmid habe souverän und virtuos (ohne Noten) die Musik auf dem Flügel zu einem neuen Ganzen gespielt, arrangiert und improvisiert.

Die vorgetragenen Texte hätten die Zuhörer berührt und zum Nachdenken angeregt, sie zum Schmunzeln und manchmal sogar zum lauten Lachen gebracht. Mende habe mal heitere, mal nachdenkliche Anekdoten und Gedichte moderiert und immer geschickt die Überleitung zur musikalischen Darbietung seines Kollegen gefunden. So seien die zweieinhalb Stunden der Matinee sehr kurzweilig vergangen.

Der Sonntagvormittag sei sowohl für die Zuhörer als auch für die Stiftung ein großer Gewinn gewesen, so der Verein. Beide Künstler hätten auf ihr Honorar verzichtet, so dass der Verein Viras als Veranstalter den gesamten Erlös von mehr als 2000 Euro an Viracocha weiterleiten könne. So könne die Stiftung weiterhin mit dem Programm „Ernährung und Bildung“ helfen.