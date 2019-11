Polizei kontrolliert Autofahrer auf B 6 in Salzgitter-Bad

Die Polizei hat an der Abfahrt Salzgitter-Bad am Mittwoch zwischen 10.30 und 12.30 Uhr die Geschwindigkeit der Fahrzeuge kontrolliert. In besagtem Tempoabschnitt sei eine Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern erlaubt, teilt die Polizei am Freitag mit. Bei fast 500 Fahrzeugen, deren Geschwindigkeit gemessen wurde, seien 73 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt worden. Der gemessene Höchstwert lag bei 87 km/h. Der Fahrer müsse mit einem Fahrverbot rechnen.

