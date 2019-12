Salzgitters Kinder singen mit der frechen Adele

Wo die kleine freche Adele auftaucht, wird recht schnell gesungen und musiziert. Etwa 200 Mädchen und Jungen aus Salzgitters Kindergärten ließen sich jetzt gerne begeistern. Sie erlebten laut Mitteilung der Stadt an drei Tagen in den drei Häusern der Stadtbibliothek der Stadt in Lebenstedt, Salzgitter-Bad und am Fredenberg ein mitreißendes Musikprogramm. Und das endete für die Kinder obendrein mit einer tollen Überraschung.

Nachdem der Rostocker Künstler Wolfgang Rieck mit seinem lustigen Programm „Adele-Ukulele“ den Jungen und Mädchen kuriose Instrumente vorgestellt und mit ihnen eifrig musiziert hatte, erhielt jedes Kind einen Plüschteddy. Die Plüschtiere wiederum kamen über das Deutsche Kinderhilfswerk nach Salzgitter. „Mir war wichtig, nicht einfach Geschenke zu verteilen. Darum bin ich sehr froh und dankbar, dass ich in der Stadtbibliothek und mit dem Kinderschutzbund sofort Verbündete fand, die zusätzlich eine sowohl lehrreiche als auch unterhaltsame Veranstaltung für die Schulanfängerkinder auf die Beine gestellt haben“, erläutert die Kinder- und Familienbeauftragte Sylvia Fiedler. „Was kann man Kindern besseres bieten als eine schöne Aktion, bei der sie Neues erfahren und Spaß haben? Darin sehen wir als Stadtbibliothek eine unserer Aufgaben“, erklärte die kommissarische Leiterin, Barbara Henning, das Engagement der Stadtbibliothek.