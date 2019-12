Salzgitters Adventskalender – Türchen 11

Eine Einkaufszeile im Jahr 1964. Die Menschen flanieren an den Geschäften vorbei und kehren ein im kleinen Spar-Laden, um sich mit allem einzudecken, was sie benötigen: Obst, Gemüse, Milch, Mehl oder Zucker. Die Karte zeigt kein Dorf, so viel steht fest. Und die kleine Einkaufszeile sorgt dafür,...