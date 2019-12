4c der Grundschule Dürerring gewinnt Wettbewerb in Salzgitter

In der Turnhalle der Grundschule Dürerring war die Freude riesengroß. Die Schüler der Klasse 4c streckten den grünen „step“-BraWo-Pokal in die Höhe und jubelten lautstark über den Direktionssieg für die Region Salzgitter. Mit 15.984.570 gesammelten Scoring-Punkten, erreicht durch 19.181.484 gesammelte Schritte, setzte sich das Team gegen 24 Klassen durch und ist damit die beste Klasse in Salzgitter, heißt es in einer Mitteilung der Volksbank. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Klasse 4a der Grundschule Dürerring mit 13.871.872 Scoring-Punkten, 17.339.841 Schritte, und die Klasse 3c der Grundschule Altstadtschule mit 12.719.433 Scoring-Punkten (12.719.433 Schritte).

Steffen Krollmann, Botschafter des Kindernetzwerks United Kids Foundations und Leiter der Direktion Salzgitter von der Volksbank BraWo, gratulierte zum Sieg und übergab neben der Trophäe und der Urkunden auch ein Preisgeld über 250 Euro für die Klassenkasse. „Der heutige Tag ist ein ganz besonderer. Ich bin überaus glücklich, das Preisgeld und die Trophäe übergeben zu dürfen. Die Ergebnisse bezeugen, dass ihr alle mit Herz und Seele dabei wart. Ich gratuliere und bedanke mich bei allen Schülern, die mitgemacht haben. Auch bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Lehrern, die ihre Klassen tatkräftig unterstützt haben. Mit ,step’ und den insgesamt mehr als 1,2 Milliarden gesammelten Schritten haben wir ein Zeichen für die Bekämpfung der Bewegungsarmut gesetzt.“ Marika Apel, „step“-Fitnesscoach und Sportlehrerin der Grundschule Dürerring, ist stolz auf Ihre Schüler: „Die vergangenen zwei Monate waren von Bewegung und Spaß gekennzeichnet. Wir bedanken uns bei der Cleven-Stiftung und auch bei United Kids Foundations, die dieses Projekt ermöglicht haben.“

Der Schrittzähler-Wettbewerb step ist ein Projekt der Cleven-Stiftung Deutschland und hat von Oktober bis November deutschlandweit rund 3920 Grundschüler in 80 Grundschulen angespornt, im Klassenverbund Schritte zu sammeln und sich mehr zu bewegen als bislang. Denn nur jedes fünfte Mädchen und jeder dritte Junge im Alter von sieben bis zehn Jahren erreicht die Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation von mindestens 60 Minuten körperlicher Aktivität am Tag.