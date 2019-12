Einbrecher schlug Tür ein – Polizei Salzgitter fasst Verdächtigen

Mit einem größeren Aufgebot versuchte die Polizei gestern Nachmittag in Salzgitter-Lichtenberg eines Einbrechers habhaft zu werden. Das bestätigte Polizeisprecher Matthias Pintak auf Anfrage. Zeugen hatten gegen 14.40 Uhr gemeldet, dass ein Mann die Terrassentür eines Wohnhauses in der Tiefen Straße eingeschlagen hat. Der Einbrecher durchwühlte der Polizei zufolge Schränke in dem Haus, beschädigte Gegenstände und nahm unter anderem...