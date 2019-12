Haben Sie schon alle Geschenke fürs Weihnachtsfest beisammen? Für den Nachwuchs ist bereits alles geregelt. Aber für Freunde, Bekannte und Ehefrau fehlt mir noch das ein oder andere Präsent. Ob ich es vielleicht wieder machen sollte wie vor vielen Jahren einmal während meiner Studienzeit im Ruhrgebiet? Da ging ich am Vormittag des 24. Dezember in die Dortmunder Innenstadt – und bekam binnen zwei Stunden alles, was ich haben wollte und fuhr glücklich und zufrieden zu meiner Familie. Erstaunlicherweise war seinerzeit recht wenig los in der Stadt. Möglicherweise, weil es neben mir eben nur wenige andere Risikosucher gab, die sich auf den letzten Drücker auf den Weg machten. Ich überlege, ob ich es noch einmal wage, auf den letzten Drücker auf Geschenke-Jagd zu gehen. Ein paar Tage habe ich ja noch Zeit, um darüber nachzudenken...

