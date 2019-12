Einbrecher schlagen in Ringelheim gleich zwei Mal zu

Einbrecher schlugen in der Zeit zwischen Montag, 9.15 Uhr und 22.35 Uhr in Ringelheim zu. Wie die Polizei mitteilte, drangen sie zunächst über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Straße Lange Äcker ein und stahlen Gegenstände. Im zweiten Fall stellte eine Hausbesitzerin (54) am...