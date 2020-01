Haftstrafe für Salzgitteraner Chefsekretärin

Zwei Jahre und drei Monate, so lang soll eine die Chefsekretärin (57) eines mittelständischen Unternehmens hinter Gitter und muss den Schaden von insgesamt rund 75.000 Euro tragen. Das Amtsgericht Salzgitter verurteilte die Frau am Freitag wegen gewerbsmäßiger Untreue in fünf Fällen: Sie hat nach...