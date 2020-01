Polizei Salzgitter sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern

Mit mehreren Streifenwagen und einen Hubschrauber hat die Polizei am Freitagabend in Fredenberg nach Einbrechern gesucht. Diese waren laut Polizei in der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Feuerbachstraße eingedrungen.

Die Hausbewohner bemerkten den Einbruch am Abend. Die Täter waren gewaltsam durch die Terrassentür ins Hausinnere gelangt, und hatten dort mehrere Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht.

Polizei nimmt drei junge Männer fest

Da aufgrund eines Hinweises anzunehmen war, dass sich der oder die Täter noch im Nahbereich aufhalten könnten, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen initiiert.

Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen kam es zur Festnahme dreier junger Männer aus Salzgitter. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen müssen nun zeigen, ob die Männer mit dem Einbruch in Verbindung stehen.

Polizei Salzgitter sucht Zeugen

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen. lh