Diebe stehlen in Lebenstedt Dieselkraftstoff aus Transporter

Der 60-jährige Fahrer habe am Samstag an einer Tankstelle im Wildkamp festgestellt, dass aus dem defekten Tank mehrere Liter Kraftstoff ausliefen. Das Gelände, so die Polizei, wurde abgesperrt, bis eine Reinigungsfirma den Kraftstoff gebunden hatte. Für den Transporter wurde ein Abschlepper angefordert.

Die Täter, so die Polizei, hätten zwischen dem 21. Dezember,

16 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, den Tank des Wagens aufgebohrt. Erst beim Tankvorgang selbst sei dem Mann schließlich bewusst geworden, dass der Tank seines Fahrzeuges beschädigt und Dieselkraftstoff entwendet worden war. Zeugenhinweise: (05341) 18970.