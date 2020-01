Das Wohnen zur Miete in Salzgitter bleibt günstig

Die Mietpreise in Deutschland steigen weiter, besonders in den Großstädten. Dies geht aus einer Analyse des Portals Immowelt.de hervor, die sich auf die vergangenen zehn Jahre bezieht. Auch in Salzgitter wurden die Wohnungen demnach teurer: von 4,60 Euro auf 5,50 Euro im Schnitt pro Quadratmeter –...