Angriff vor Bar in Salzgitter: Opfer wies 15 Messerstiche auf

Gleich nachdem er im Juli 2019 vor einer Shisha-Bar an der Albert-Schweitzer-Straße seine Ehefrau, deren Schwester und ihre Tante mit einem Messer zum Teil lebensgefährlich hatte, fuhr der mutmaßliche Täter zur Polizeiwache in Salzgitter. Der Mann rüttelte an der Tür und begehrte Einlass, sein...