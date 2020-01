Pärchen prellt Zeche in Bruchmachtersen

Die Polizei Salzgitter berichtet von einer Zechprellerei am Samstagabend in Bruchmachtersen.

Die Zeche prellte am Samstagabend ein etwa 50 Jahre altes Pärchen, das sich in einem Hotel in Bruchmachtersen einquartiert hatte. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Nach dem Verzehr eines Abendessens im Hotelrestaurant hätten die beiden zunächst kurz ihr Hotelzimmer aufgesucht, dann aber das Hotel verlassen, ohne die Rechnung für das Zimmer und die Mahlzeit zu begleichen.