200 Gäste bei Neujahrsempfang der Volksbank in Salzgitter-Bad

Gute Stimmung herrschte am Samstag beim 14. Neujahrsempfang der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg (BraWo), zu dem die Bank in die Räume der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (WIS) in Salzgitter-Bad eingeladen hatte. Mehr als 200 Gäste aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft hatten...