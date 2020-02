„Ehrenmord“ in Salzgitter – Staatsanwalt fordert Maximalstrafe

Sechs Monate lang hat die Schwurgerichtskammer des Braunschweiger Landgerichts versucht zu ergründen, was am 26. Januar 2019 auf einem Hinterhof an der Berliner Straße in Salzgitter geschah. Warum der junge Iraker Milad A. (25) – von fünf Schüssen getroffen –, sterben musste. Wer er war. Wer ihn...