Gebhardshagen. Unbekannte Einbrecher haben in Gebhardshagen versucht, eine Wohnungstür aufzubrechen.

Diebe scheitern in Gebhardshagen an Wohnungstür

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall zwischen dem 27. Januar und dem 4. Februar.

Wie die Beamten weiter berichten, versuchten die Einbrecher in der Straße Auf der Kappe, eine Wohnungstür aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch und gelangten nicht in die Räume. An der Tür verursachten die Täter jedoch einen Schaden von „mindestens 400 Euro“, heißt es im Polizeibericht weiter.