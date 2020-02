Wechselt ausgebranntes „Liebeshotel“ an der A39 den Besitzer?

Was in Westerlinde geschah, scheint an Angela Wittenberg zu nagen. Vor mehr als zwei Jahren hatte die frühere Domina aus Bockenem das einst bekannte Rasthaus Meine an der Autobahn 39 nahe Salzgitter gekauft und mit viel Geld umgebaut. Auf 1300 Quadratmetern sollte ein „Date-Hotel“ samt Gastronomie...