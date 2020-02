Ein Leerstand weniger in der Innenstadt von Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad. Yela Benne bietet seit Ende vergangenen Jahres in ihrem „Stoff & Friends“ am Vöppstedter Tor 4 ein farbenfrohes Paradies für Stoffliebhaber.

Wer das Nadelklackern seiner Nähmaschine mag, wird dieses Geschäft lieben. Alles farblich abgestimmt, stilvoll und liebevoll ausgesucht.

Die Fotografin hat lange mit sich gerungen, ein solches Fachgeschäft zu eröffnen. Schließlich sprang die gelernte Einzelhändlerin über ihre Zweifel des Scheiterns und mietete die 50 Quadratmeter Geschäftsräume des sechs Jahre leerstehenden ehemaligen Malerbetriebs. „Hier auf der Straße bin ich aufgewachsen und kenne jeden Pflasterstein. Die Nachbarn sind toll und die Lage ist optimal für mich“, berichtet die

40-Jährige, die das zunehmende Sterben der kleinen persönlichen Fachgeschäfte in ihrem Heimatort beobachtet. Dem will sie mit ihrem neuen Angebot entgegenwirken.

„Die Stadt muss wieder belebter werden. Mir ist Wohnzimmeratmosphäre und der persönliche Kontakt zu den Menschen wichtig“, betont die zweifache Mutter. Daher werde hier auch jeder konsequent geduzt. Das baue Hemmungen ab und es shoppe sich gleich viel leichter.

Dass es nun wieder einen Leerstand weniger gibt, freut auch Anna Jantos vom Innenstadtmarketing: „Jede Neueröffnung erhöht die Attraktivität der Innenstadt. Besonders die Eröffnung am Vöppstedter Tor freut mich, damit gerade dieser Teil der Innenstadt wieder mehr frequentiert wird.“ Insgesamt sei jede Neueröffnung ein Gewinn für die Innenstadt.

Die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter wünsche sich, dass die Vielfältigkeit der Angebote und das Sortiment immer weiter wachse. Alle, die mit dem Gedanken spielten, ein Geschäft zu eröffnen oder zu übernehmen, seien willkommen, sich bei der Wirtschafts- und Innovationsförderung zum Thema Innenstadt, Geschäftseröffnung, -übernahme oder Existenzgründung zu informieren.

Die Auswahl an vielen verschiedenen Stoffen am Vöppstedter Tor ist groß. Verschiedene Stoffe, von Softshell über Alpenfleece, Polarfleece, Teddystoffe, Jersey oder Rautensteppstoffe in edlem Grau, Pastell oder mit modernen Mustern bietet die Designerin Yela Benne mit Blick für Farbe und Form. Viele Muster und Motive entwirft Benne selbst am Computer.

Über ihren Web-Shop verkaufe sie erfolgreich in ganz Deutschland ihre Bügelbilder. Eine limitierte Auswahl gibt es auch im Geschäft, wo auch verschiedene Stoffpakete die Entscheidungsfindung erleichtern. Kurzwaren mit Reißverschlüssen, Wäschespitze oder Webbändern runden das Angebot ab.

Individuelle Schnullerketten oder kleine selbstgenähte Kollektionen für Neugeborene ab Größe 44 seien beliebte Geschenkideen. Gerade junge, nähende Mütter und junggebliebene Großmütter sind ihre Zielgruppe, weiß Benne.

An den ersten Samstagen im Monat hat das Geschäft für ihre Kunden regulär geöffnet. An den drei weiteren Samstagen veranstaltet sie hier Nähkurse und lockere Treffen für Nähbegeisterte. Mittwochs sei auf der Straße „tote Hose“. Dann lohne sich auch für Yela Benne das Geschäft nicht. „Alle Läden und Praxen rings um mich sind zu. Daher nähe ich zu Hause.“

Generell sei sie zufrieden mit dem Start. Nur rumsprechen müsse sich es nun kontinuierlich. Ziel sei es, ihren Online-Verkauf auf das Ladengeschäft zu reduzieren.