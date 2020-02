Gebhardshagener Wehr bestätigt Beddigs als Ortsbrandmeister

Der Ortsbrandmeister Marco Beddigs begrüßte zur Jahreshauptversammlung neben den Mitglieder der Wehr zahlreiche Gäste. Im Jahr 2019 stand für die Ortsfeuerwehr Gebhardshagen eine ganz wunderbare Überraschung an. Die Ortsfeuerwehr hat ein neues Feuerwehrfahrzeug bekommen. Ein Löschfahrzeug wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2019 besuchten elf Brandschützer Lehrgänge auf Stadtebene und in Celle. Es wurde am Truppmannlehrgang, Sprechfunker (Digitalfunk), Maschinistenlehrgang, Fortbildung Technische Hilfeleistung, Atemschutzgeräteträger und Truppführer teilgenommen, heißt es in einer Mitteilung.

Weitere intensive Ausbildungen wurden mit dem neuen Löschfahrzeug durchgeführt, da die Ausrüstung umfangreicher als beim bisherigen Fahrzeug ist. Es wurden Einweisungen auf dem Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter-Wassertank durchgeführt, der vorübergehend in Gebhardshagen stationiert ist. Ein besonderer Dienst war der Besuch des feststoffbefeuerten Brandcontainer bei der Firma FeuRex in Helmstedt. Beim Bekleidungstest wurden die verschiedenen Schutzkleidungen in der heißen Übungsanlage getestet. Somit kamen in Summe bei 137 Ausbildungsdiensten 3337 Stunden zusammen. Zu Einsätzen ist die Feuerwehr Gebhardshagen zu 22 Brandeinsätzen und 13 technischen Hilfeleistungen ausgerückt. 35 Einsätze mit 390 Einsatzstunden. Die Kinder- sowie Jugendfeuerwehr nahmen im vergangenen Jahr an zahlreichen Veranstaltungen auf Stadtebene teil. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Teilnahme am Orientierungsmarsch in Flachstöckheim, wo beide Gruppen jeweils den ersten Platz in der Wertung Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr erreichten. Aktuell hat die Kinderfeuerwehr 15 und die Jugendfeuerwehr 23 Mitglieder.

Ein besonderer Tagesordnungspunkt war die Wahl der Ortsbrandmeisters, da die sechsjährige Amtszeit von Marco Beddigs endete. Von den 49 Wahlberechtigten aktiven Mitgliedern waren 33 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Der Wahlvorstand wurde von Martin Mann, Andreas Sydow und Michael Rode gebildet. Es wurde Beddigs zur Wiederwahl vorgeschlagen. Bei der schriftlichen Wahl wurde Beddigs mit großer Mehrheit wiedergewählt. Er nimmt die Wahl an. Somit leitet Beddigs für weitere sechs Jahre die Geschicke der Ortsfeuerwehr Gebhardshagen.

Ein weiterer erwarteter Tagesordnungspunkt waren die Beförderungen und Ehrungen. Steffen Heinrich wurde vereidigt und zum Feuerwehrmann befördert. Benjamin Raum und Moritz Nowak wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Die bereits im Dezember für weitere drei Jahre ernannten Gruppenführer Philip Puschmann und Fabian Pollok wurden zum Hauptlöschmeister und Oberlöschmeister befördert. Folgende Mitglieder wurden für 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst geehrt: Beddigs, Patrick Lindemann, Benjamin Mattersteig, André Michelmann. Die Auszeichnung für 40-jährigen aktiven Dienst erhielten Carsten Gromotka und Martin Spitzer. Als förderndes Mitglied erhielt Jürgen Klein diese Auszeichnung. Eine besondere Ehrung erhielt Günter Krafczyk für seine 50-jährige Dienstzeit.