Ludwig führt weiter den FDP-Kreisverband Salzgitter

Keine Veränderungen an der Spitze des FDP-Kreisvorstandes gab es am Montagabend beim FDP-Kreisparteitag im Hotel Zur Krone in Hallendorf. Kreisvorsitzender Ralf Ludwig wurde wiedergewählt. Ebenfalls für das Amt des Vorsitzenden war Jens Neubert vorgeschlagen worden. Neubert verzichtete auf eine Kandidatur. „Es ist falsch, den Kreisverband zu dieser Zeit in zwei Lager aufzubrechen“, betonte Neubert. Zwölf Demonstranten Vor Beginn des...