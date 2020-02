Gebhardshagen. Das Feuer in der Eisdiele (Am Kappenberg) erlosch selbstständig – die Polizei ermittelt in Richtung Brandstiftung. Sachschaden: rund 50.000 Euro.

Brand in Eisdiele in Gebhardshagen – Polizei sucht Zeugen

Zum Ausbruch eines Feuers beziehungsweise einer Verpuffung ist es in einer Eisdiele in Salzgitter, Am Kappenberg in Gebhardshagen, laut Polizei bereits im Zeitraum zwischen Mittwoch, 5. Februar, 20 Uhr, und Donnerstag, 6. Februar, 9 Uhr, gekommen.

Alarmierte Feuerwehrkräfte trafen demnach am 6. Februar gegen Mittag am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt war das Feuer in der Eisdiele bereits selbstständig erloschen, es konnte keine Rauchentwicklung mehr festgestellt werden.

Polizeisprecher: Ermittlungen, ob das Feuer in der Eisdiele in Gebhardshagen vorsätzlich gelegt wurde

Bestandteil der polizeilichen Ermittlung ist nun die Klärung, ob das Feuer vorsätzlich gelegt oder verursacht wurde, wie Sprecher Matthis Pintak mitteilt. Aus diesem Grund ermittelten die Beamten derzeit wegen Brandstiftung – ein Brandsachverständiger wurde beauftragt.

Anhaltspunkte deuteten zudem daraufhin, so Pintak weiter, dass die derzeit unbekannten Täter widerrechtlich und unter Gewaltanwendung in die Eisdiele eingebrochen sein könnten.

Im weiteren Tatverlauf sei schließlich das Feuer beziehungsweise die Verpuffung entstanden. Der Sachschaden betrage circa 50.000 Euro.

Polizei Salzgitter bittet um Zeugenhinweise zum Eisdielen-Brand in Gebhardshagen

Die Polizei Salzgitter ist in diesem Fall dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. Personen, denen im Bereich der Eisdiele in der Straße Am Kappenberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich zu melden.

Ein wichtiger Anhaltspunkt ist laut Polizeisprecher Pintak auch, ob Zeugen im Tatzeitraum einen Knall vernommen haben.

Hinweise: (05341) 18970. red