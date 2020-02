Hier blitzt es in Salzgitter

Mit Geschwindigkeitsüberprüfungen muss vom 24. Februar bis 1. März in folgenden Stadtteilen gerechnet werden: Barum, Bad, Gebhardshagen, Hallendorf und Lebenstedt. Eine weitere Geschwindigkeitsüberprüfung gibt es am Donnerstag, 27. Februar, auf der Humboldtallee zwischen der Erich-Ollenhauer-Straße und der Westfalenstraße. Von 2017 bis 2019 ereigneten sich in diesem Abschnitt sieben Unfälle, bei denen drei Menschen schwer und zwölf leicht verletzt wurden, heißt es in einer

Mitteilung. red

