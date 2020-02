Attentat von Hanau befeuert auch in Salzgitter Ängste

Mindestens neun Menschen tötete ein scheinbar gestörter Attentäter aus rassistischer Überzeugung am Donnerstag im hessischen Hanau, einer Stadt von der Größe Salzgitters. Tobias R. (43) soll seine Opfer – alle mit Migrationshintergrund – in Shisha-Bars niedergestreckt haben. Am Ende richtete er offenbar erst seine Mutter, dann sich. Was löst diese näch-ste fremdenfeindlich motivierte Tat in einer Stadt wie Salzgitter aus, die seit...