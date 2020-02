Täter sprayen Graffiti an Wände zweier Salzgitteraner Schulen

Die Taten ereigneten sich sowohl in der Straße An der Windmühle als auch in der Salderschen Straße.

Bislang Unbekannte haben an den Außenwänden zweier Schulen im Salzgitteraner Stadtgebiet mehrere Sachbeschädigungen mit Graffiti verursacht. Die Taten ereigneten sich sowohl in der Straße An der Windmühle als auch in der Salderschen Straße zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr. Es entstand dabei ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.