Cannons in Salzgitter – Ein Abend wie ein Klassentreffen

Nichts Neues von den Cannons. Und das ist auch gut so! Denn das, was das irische Folk-Trio um Vater Seán Cannon und die Söhne James und Robert am Samstagabend in der – mal wieder – vollbesetzten Kulturscheune bot, erfüllte alle Erwartungen seiner Fans. Es war wie immer, wenn die Cannons zu...