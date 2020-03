Immendorfer wollen eigene Jugendfeuerwehr

Ehrung und Beförderungen in der Feuerwehr Immendorf: (von links): Sascha Lange, Matthias Urban, Patrick Molinar, Hubertus Niehoff-Henze, René Winkler, Jannik Urban und der stellvertretende Löschbezirksführer Jens Kommander.

Das berichtete Ortsbrandmeister Matthias Urban während der Jahreshauptversammlung der Wehr. Da diese Anzahl noch nicht für eine eigene Jugendfeuerwehr ausreichend sei, würden diese zunächst von Jugendbetreuer Christian Krzywon in die umliegenden Dörfer begleitet. Langfristig wolle die Wehr aber ihre eigene Jugendfeuerwehr wieder aktivieren.

Marco Kreit, Ortsbürgermeister der Ortschaft Ost, berichtete während der Sitzung über die Straßensperrungen wegen eines neuen Bahnübergangs und einer einsturzgefährdeten Scheune in Immendorf, heißt es in der Mitteilung der Wehr. Jens Kommander, stellvertretender Löschbezirksführer, und Jens Heinemann, stellvertretender Zugführer vom Fachzug Logistik, berichteten demnach, dass ab 2021 neue Schutzkleidung an die freiwilligen Brandschützer ausgegeben werden solle.

Ortsbrandmeister Urban legte die Eckdaten aus dem Jahr 2019 vor: Demnach gab es 32 Einsätze und mehr als 2200 geleistete Stunden. Sein Stellvertreter Sascha Lange ging in seinem Bericht auf die Art der Einsätze ein und gliederte die Stunden in Einsatz- und Übungsstunden auf. Der Rückgang der Einsätze von etwa 25 Prozent im Vergleich zu 2018 sei mit dem Schwinden der Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen im Industriegebiet zu erklären.

Patrick Molinari wurde zum neuen Kassenwart gewählt. Ortsbrandmeister Urban beförderte ihn zudem zum Oberfeuerwehrmann und René Winkler und Jannik Urban jeweils zum Hauptfeuerwehrmann. Hubertus Niehoff-Henze wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.