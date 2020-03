Lebenstedt. Die Polizei ermittelt gegen einen 35-Jährigen, der bei einem Einsatz wegen Ruhestörung am Hüttenring die Beamten beleidigt haben soll.

Er selbst, so die Polizei, sei am Mittwoch gegen 22.40 Uhr Verursacher der Ruhestörung gewesen. Er habe die Polizisten „sehr massiv und äußerst ehrverletzend“ beleidigt und „mehrfach in Richtung der Beamten getreten“.

Einen 25-jährigen Beamten habe er im Bereich des Oberkörpers getroffen und dabei leicht verletzt. Eine Blutprobe des Mannes sei veranlasst worden. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben gegen ihn.