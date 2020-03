Mafia zielt auf Baby-Boomer

Als der erste Tatort mit dem völlig überschätzten Til Schweiger über die Bildschirme gelaufen war, titelte so manches Blatt angesichts des schwer zu verstehenden Hauptdarstellers und ähnlich sprechender Mitdarsteller „Friedhof der Nuscheltiere“. Ich weiß nicht, ob der Schweiger-Kommissar immer noch so undeutlich spricht. Um so erstaunlicher finde ich es aber, dass die erste Viertelstunde im letzten Nicht-Til-Schweiger-Tatort auch praktisch nicht zu verstehen war – zu leise, zu undeutlich. Mein Mann, der erst einen unverständlichen Dialekt ausgemacht haben wollte, hat ganz schnell das Handtuch geworfen und ein Buch zur Hand genommen, aber ich hielt durch (was sich leider nicht gelohnt hat). Ich frage mich aber, ob das eine Masche ist. Die Hörgeräteakustiker-Mafia hat vielleicht den Fernsehsender unterwandert, um dem lohnenden Bevölkerungsteil der Baby-Boomer drohende Schwerhörigkeit vorzugaukeln, um dann ein Riesengeschäft zu machen. Als Werbungsbild würde sich tatortgetreu ein Fadenkreuz über ein Ohr gelegt anbieten. Und: DAS wäre doch mal ein Thema für Meisterkommissar Til Schweiger!

