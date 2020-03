Creme wegen Corona

Mindestens 20 Sekunden sollen sich die Menschen die Hände waschen. Grundsätzlich. Und natürlich in Zeiten von Corona unbedingt. Und natürlich sollen die Hände auch noch häufiger als sonst eingeseift und abgebraust werden. Mache ich natürlich. Dann auch ich möchte selbstredend das Risiko einer Ansteckung auf ein Minimum reduzieren. Und auch meinen Söhnen ein gutes Vorbild sein. 20 Sekunden langes Händewaschen gleicht für ein kleines Kind allerdings auch einer halben Ewigkeit. Aber ich ziehe das stoisch durch und trage auch die Konsequenzen: trockene Haut. Die hatte ich vor Corona nie, aber eben jetzt. Und daher habe ich nun mit etwas angefangen, was ich bisher vor allem bei Frauen beobachtet habe, dem Eincremen der Hände. Im Regal des Supermarktes gab es glücklicherweise noch in ausreichendem Maße Feuchtigkeitscreme. Im Gegensatz zu Nudeln, die ausverkauft waren. Sie wissen schon, Corona-Hamsterkäufe. Allerdings sind auch nur die besonders günstigen Nudeln aus, die Regale mit den hochpreisigeren sind noch allesamt gut bestück. Aber das nur am Rande, zurück zur Creme. Dass es davon noch genügend gibt, kann nur zwei Gründe haben: Entweder gehöre ich zu einer Minderheit, die sich nahezu exzessiv die Hände wäscht und in der Folge unter trockener Haut leidet. Oder aber meine Mitmenschen – ich kann und will es mir einfach nicht vorstellen – waschen sich die Hände nicht so ordentlich wie ich – mit Sicherheit habe ich mir einfach nur eine Hauterkrankung eingehandelt. Bleibt nur zu hoffen, dass sie genau so schnell wieder verschwindet, wie Corona aufgetaucht ist.

