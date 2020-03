Corona: Ausbildungsmesse Bona SZ abgesagt

Lebenstedt. Nun ist auch die Ausbildungsmesse Bona SZ zum Corona-Opfer geworden. Die Veranstaltung, die am Mittwoch in Salzgitter starten sollte, ist von der Allianz für die Region in Abstimmung mit der Stadt Salzgitter und der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar abgesagt worden, wie es in einer Mitteilung...