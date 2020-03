Knoblauch to stay statt to go

Corona-Isolation, das hat irgendwie etwas von Einzelhaft. Aus der „To-go“-Gesellschaft wird eine „To-stay“-Einsamkeit. Dabei hat sie auch ihre Vorteile: Sie können in Ihren bequemsten Sachen herumlaufen und den ganzen Tag Knoblauch essen. Und weil alle Menschen derzeit ihre Wohnungen entrümpeln (was soll man auch tun), stehen an den Wegen auf (einsamen) Spaziergängen immer so kleine Kisten mit Dingen „zu verschenken“. Die Leute werden plötzlich kreativ, zum Beispiel beim Balkonsingen, und entdecken die Gemeinschaft, die sie gerade nicht genießen können, als Ideal wieder. Das Klima wird unfassbar geschont, und man merkt, was man alles nicht braucht. Ich hoffe, es bleibt einiges davon übrig, wenn das alles vorüber ist – vielleicht nicht gerade der Knoblauchgeruch...

