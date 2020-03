Feuer zerstört Fachwerkhaus in Beddingen

Gegen 17.30 Uhr am Mittwoch brach ein Feuer in einem Fachwerkhaus in der Straße Am Klint in Beddingen aus. Laut einem Polizeisprecher schien der Brand zunächst unter Kontrolle, doch flammte der Brand wieder auf und zerstörte dabei das gesamte Gebäude. Aktuell laufen die Löscharbeiten noch.

Zu Schaden kam niemand. Die Bewohnerin, eine ältere Frau, war zur Brandzeit nicht im Gebäude. Sie habe das Geschehen relativ gefasst aufgenommen, so ein Polizist, der vor Ort war.

Nach ersten groben Schätzungen des Beamten liegt der Schaden bei etwa 300.000 Euro.

An den Löscharbeiten waren zunächst 20 Feuerwehrleute, nach dem Aufflammen dann 40 Kräfte der Berufswehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Beddingen beteiligt.

Einschätzungen zum Auslöser des Feuers wird wohl erst ein Brandsachverständiger treffen können, vermutet ein Sprecher der Polizei Salzgitter.