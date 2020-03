19-Jähriger wird bei Unfall in Lebenstedt leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch leicht verletzt worden ist, hat sich nach Polizeiangaben am Freitag, 27. März, gegen 22.15 Uhr in Lebenstedt auf der Neißestraße/Brucknerstraße ereignet. Der 31 Jahre alte Fahrer eines VW Golf wollte – von der Brucknerstraße kommend – nach rechts auf die Neißestraße einbiegen, dabei übersah er den bevorrechtigten VW- Polo, der gerade auf der Neißestraße in Richtung Westfalenstraße fuhr, heißt es im Polizeibericht. Der 19-Jährige Polo-Fahrer habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Durch den Aufprall sei er leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen sei Sachschaden entstanden.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder