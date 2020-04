So arbeitet und plant Salzgitters Corona-Krisenstab

Einst als Flüchtlingswohnheim geplant, könnte der Gebäudekomplex an der Hans-Birnbaum-Straße in Engelnstedt bei einer Ausweitung des Corona-Virus in Salzgitter genutzt werden, um Menschen hier in Quarantäne unterzubringen oder die Behandlungskapazitäten des Elisabeth-Krankenhauses zu erweitern.