Lebenstedt. Durch Reizgas ist am Montag gegen 18.45 Uhr ein 19-Jähriger am Salzgittersee, Nähe Piratenspielplatz, im Gesicht verletzt worden.

Unbekannter attackiert 19-Jährigen am Salzgittersee mit Reizgas

Zur Tat selbst, zu den Tätern und zu möglichen Ursachen konnte die Polizei am Dienstag keine Angaben machen. Hinweise, so heißt es, deuteten darauf hin, dass der Täter nach seiner Tat in einer Gruppe geflüchtet sei. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: (05341) 18970.