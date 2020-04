Leserin: Wieso kann ich in Salzgitter kein Auto zulassen?

Salzgitter. Eine Leserin beklagt, dass es nicht möglich sei, Autos zuzulassen in Salzgitter. Anders als in anderen Städten während der Corona-Krise.

In Salzgitter ist das Rathaus aufgrund der Corona-Pandemie seit dem Mitte März für Besucher geschlossen – und damit auch die Zulassungsstelle. Eine Leserin unserer Zeitung empfindet das als ungerecht. Sie fragt: „Ich würde gerne wissen. warum es zur Zeit in Salzgitter nicht möglich ist ein Fahrzeug anzumelden? Zumal das in Peine, Braunschweig und Wolfsburg geht. Warum wird das so unterschiedlich behandelt? Ist ein Auto nicht systemrelevant?“

Ein Blick auf die Internetseite der genannten Städte offenbart: Auch in Wolfsburg, Braunschweig und Peine sind die Rathäuser geschlossen. Nur in begründeten Härtefällen sind Ausnahmen möglich. Die Stadt Wolfsburg schreibt: „Ein Härtefall liegt vor, wenn die Nutzung des Kfz zur Aufrechterhaltung der Gefahrenabwehr oder des Gesundheitssystems zwingend erforderlich ist. Nur für Personen mit systemrelevanten Hintergrund sind in Einzelfällen weitere Ausnahmen denkbar.“ Beim Landkreis Peine vergibt man Termine nur noch telefonisch, wenn das „Anliegen nicht aufschiebbar ist“, heißt es auf der Homepage. Auch der Landkreis Wolfenbüttel vergibt Nottermine einzig in Härtefällen.

Gleichermaßen geht nach den Aussagen der Verantwortlichen die Stadt Salzgitter mit der Lage um. „Dies ist vor allem bei systemrelevanten Berufsgruppen der Fall, wenn das Kfz für den Weg zur Arbeit benötigt wird. Das haben wir bereits 48-mal so praktiziert“, erklärt Stadtsprecherin Simone Kessner. „Darüber hinaus wurde ein Verfahren abgestimmt, wie Autohäuser ihre bereits vor Allgemeinverfügung vertraglich abgewickelten Fahrzeuge zulassen und abmelden können. Dieses Verfahren haben wir bereits fast abgeschlossen. Es wurden bislang 47 Vorgänge bearbeitet.“

Bürger, über den neuen Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion (eID) verfügen, können in anderen Kommunen Standard-Zulassungsvorgänge auch über das Internet regeln. Das ist seit Oktober 2019 vom Land vorgeschrieben. Bis auf sechs Kommunen im Land haben nach Auskunft des niedersächsischen Verkehrsministeriums alle das „I-Kfz“ genannte Verfahren vollständig eingeführt.

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Zu diesen sechs gehört Salzgitter. Hier ist die Online-Zulassung aktuell nicht möglich. Das liegt an technischen Schwierigkeiten, erklärt Stadtsprecherin Kessner. „Die Stadt musste ab Sommer 2019 auf ein neues Zulassungsverfahren umstellen, da der Vertreiber der bislang genutzten Software seinen Support eingestellt hatte.“ Mit dem neuen System ist eine Einführung der Online-Zulassung möglich – muss noch umgesetzt werden. „Diese Lösung hätte eigentlich in den vergangenen Wochen in die Wege geleitet werden sollen, ist aber aufgrund der Corona-Krise ins Stocken geraten.“

Selbst wenn die Stadt die digitale Zulassung bereits eingeführt hätte, wäre das nur für eine Minderheit interessant. Lediglich bei 18,5 von 50 Millionen elektronischen Ausweisen ist die e-ID aktiv. 60 Prozent der Bürger haben die Funktion Umfragen zufolge noch nie genutzt.