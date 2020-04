„Landliebe“ in der Coronazeit: Stille in der Idylle

Es hätte so schön sein können. Kein Wölkchen am Himmel, eine umwerfende Aussicht auf einer ausladenden Terrasse, alle haben frei, und die Sonne lacht. Ralf Richter lacht nicht. Über Ostern, das ist eine Zeit, in der Gastronomen wie er viel Umsatz machen können, zumal bei so einem Wetter. Doch die Sonnenterrasse der Landliebe am Mahner Berg ist leer, das Personal nicht da, niemand genießt hier ein kühles Getränk und blinzelt gut gelaunt in die Frühlingssonne. Corona hat der Landliebe, die am 2. März eröffnete, nach zwei Wochen die Schließung beschert. Das Restaurant ist nun länger wieder geschlossen, als es geöffnet war.

Und dabei hat es so gut angefangen. „Jeden Abend um 40 Gäste, das hätte sich noch gesteigert“, glaubt Richter. Das Gästebuch ist voll des Lobes für das Restaurant am Golfplatz, viele gute Wünsche stehen darin, sogar drei Kochmützen sind dem Restaurant darin augenzwinkernd verteilt worden. „Alle haben gesagt: was hier auf der Speisekarte steht, Kalbsbäckchen, Perlhuhnbrust – das gibt es in Salzgitter sonst nicht“, erzählt Richter, der sich ein handfestes, aber ambitioniertes Restaurant mit mediterranem Touch geschaffen hat. Über Ostern waren die Bücher voll, sagt er, Osterbrunch, Geburtstage, Turniere, auch eine Hochzeit mit 90 Gästen – aber dann kam Corona mit dem großen Hammer: Absagen, Streichungen, Stornierungen. Seine sieben Mitarbeiter sind nun arbeitslos, in unbezahltem Urlaub oder in Kurzarbeit. Richter hat eine Unterstützung vom Bund bewilligt bekommen, erzählt er, sonst hätte er mit seinem Privatvermögen in Vorleistung gehen müssen. Und jetzt sagt er Sätze wie: „Ich weiß nicht, wie es weitergeht.“

Ein eigenes Restaurant war immer sein Traum, erzählt Richter. Und für die Landliebe hat er sich viel vorgenommen und einiges, zusammen mit dem Golfclub, investiert. Erste Sonderaktion: Die Spargelzeit. Doch die Spargelkarte musste gar nicht erst geschrieben werden. Viele Restaurants setzen in dieser Zeit auf Außer-Haus-Verkauf, doch das kommt für die Landliebe nicht in Frage. Kalbsbäckchen in Alu, und dann durch die Transportzeit möglicherweise lauwarm am Bestimmungsort? Undenkbar. Pizza, Currywurst und Pommes, das gibt’s hier freilich auch, können innenstadtnahe Familienunternehmen besser und kostengünstiger produzieren, argumentiert Richter.

Noch am Wochenende vor der Schließung hatte der Landliebe-Koch empfohlen, die Vorräte aufzufüllen. „Das wäre ein 3000-/4000-Euro-Einkauf gewesen“, schätzt Richter, der damals – zum Glück – meinte, er wolle noch etwas warten. Dieses Geld hat er gespart. Schon ohne diesen Einkauf musste er nach der Schließung am, 16. März etliches aus dem Restaurant loswerden, um es nicht wegwerfen zu müssen. Geschlossene Packungen gingen an die Tafel, anderes verteilte er unter den Mitarbeitern.

Falls die Corona-Maßnahmen gelockert werden sollten und er wieder aufmachen könnte, sieht er sich vor den nächsten Schwierigkeiten. Er kann sich nicht vorstellen, wie das ablaufen soll – mit dem gebotenen Abstand. 65 Plätze hat das Restaurant, wenn nur jeder zweite Platz besetzt werden kann, lohnt sich das Geschäft nicht. Zumal: Wie das Essen servieren mit zwei Metern Abstand? Mit Mundschutz?

Glücklicherweise hat er eine Versicherung abgeschlossen, die bei Betriebsschließungen einspringt. Eigentlich wollte er das damals gar nicht, sagt Richter, das Argument des Versicherungsvertreters mit dem Tornado, der über den Mahner Berg fegen könnte, klang doch zu absurd. Aber Richter hat trotzdem unterschrieben – um sich jetzt mit der Versicherung zu streiten, die argumentiert, bei Corona handle es sich nicht um eine Seuche laut Zentralregister im Bundesseuchenamt. Doch Richter ist zuversichtlich, schließlich ist das Restaurant ja auf behördliche Veranlassung geschlossen worden aufgrund des Infektionsschutzgesetzes. Die Sache ist in vergleichbaren Fällen bereits vor Gericht.

Ein Pferd wiehert, eine dicke Hummel brummt über die Terrasse, Vögel zwitschern. Es ist still in der Idylle mit dem Weitblick, nach Ralf Richters Geschmack sollte das aber lieber anders sein. Stimmengewirr, Gelächter, klapperndes Geschirr – so soll sich das hier anhören. Trotzdem arbeitet er an der Zukunft: Eine Weinkarte wird noch erstellt, er überlegt, einen Wein-Abend anzubieten und dazu ein abgestimmtes Menü zu kochen, denkt an die Grünkohl-, die Wild- und Pilz-Zeit. Und hofft, dass die Buchungen für Juni und Juli auch wirklich stattfinden.