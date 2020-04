Kirche bietet Andachten trotz Corona

Viele Gemeinden haben Ideen entwickelt, um Gläubigen trotz Corona einen Ersatz für Gottesdienste zu ermöglichen: Video-Andachten, digitale Möglichkeiten, andere Ideen. Einen alten Lederkoffer voller Andachten hat nun die Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Salzgitter-Bad bereitgestellt. Täglich seit vergangenen Montag gab es in der Karwoche eine frische Andacht, berichtet Pastor Ulf Below, dazu eine zum Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag. Darüber hinaus lagen Osterkerzen in dem Koffer, der morgens herausgebracht und abends wieder reingeholt wird. „Es wird ganz gut angenommen“, bilanziert Below. Rund 50 Andachten wurden täglich in den Koffer gelegt, etwa 40 fehlten am Abend. Zum Teil seien die Andachten auch weitergegeben worden, weiß er. Below hat auch viele Rückmeldungen dazu erhalten, berichtet er. Auch zum Banner „Christus ist erstanden“ an der Kirche gab es Feedback.

Gleichzeitig wurden Briefe mit Andachten an die Haushalte verteilt. Viele Menschen seien ja nicht digital unterwegs, deshalb habe man das analoge Angebot organisiert. Below der bilanziert: „Das war das Richtige.“ Der Koffer soll zunächst beibehalten werden, ab nächster Woche soll die Kirche, zwar nicht als Begegnungsstätte, aber als Raum zum Beten, eventuell wieder geöffnet werden. Dies müsse aber noch abgestimmt werden.