Unbekannte schlagen LKW-Scheibe in Lebenstedt ein

Dafür, so die Polizei, sei eine Scheibe auf der Beifahrerseite zerschlagen worden. Die Tatzeit lag demnach zwischen Montag, 6. April, 17 Uhr, und Montag, 13. April. Den Schaden gibt die Polizei mit mindestens 200 Euro an. Zudem sei in der Nacht von Freitag auf Samstag an drei am Pappelweg abgestellten KFZ-Anhängern jeweils ein Reifen zerstochen worden. Hinweise erbeten: (05341) 18970.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder