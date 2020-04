Und, war der Osterhase da?

Würde er in diesem Jahr überhaupt kommen, der Osterhase? Schließlich hatten ja leider viele Geschäfte geschlossen, auch und gerade die Spielzeugläden. In einem Prospekt aus der Zeitung fand mein Erstgeborener aber zahlreiche tolle Spielzeuge, die der Osterhase – falls er in diesem Jahr trotz Corona arbeiten sollte – vielleicht noch irgendwie organisieren und verstecken könnte. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass Ostern nicht komplett ausfällt – unter anderem musste ja schon auf die Osterkörbchen-Segnung in der Kirche verzichtet werden – schnitt der Sohnemann die Bilder der schönsten Spielzeuge aus, klebte sie auf und steckte das Schreiben, ergänzt um einige freundliche Worte, in einen Briefumschlag. Den seine Mutter für ihn zur Post brachte. Ganz so wie zu Weihnachten. Das müsste doch klappen, dachte sich der Filius. Und zudem, war er sich sicher, hätten Osterhase und Weihnachtsmann bestimmt schon im Winter miteinander gesprochen. Da sie ja schlau seien und viel mehr wüssten als alle anderen, zum Beispiel welche Geschenke sich die Kinder wünschten, würden sie bestimmt auch schon über Corona Bescheid gewusst haben. Und so war’s auch – die zahlreich versteckten Ostergeschenke wurden jedenfalls allesamt gefunden.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder