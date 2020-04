Polizei in Aktion.

Lebenstedt. Polizei, Stadt und Feuerwehr haben in einem gemeinsamen Einsatz einen Betrieb durchsucht. Er soll illegal Infektionsmittel hergestellt haben.

Firma in Salzgitter soll illegal Infektionsmittel verkaufen

In Zusammenarbeit mit Stadt und Berufsfeuerwehr hat die Polizei bereits am Dienstag einen Gewerbebetrieb in der Stormstraße überprüft. Wie Sprecher Matthias Pintak gestern auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, gingen die Beamten dem Verdacht nach, dass das Unternehmen beim Herstellen von Desinfektionsmitteln erheblich gegen den Brandschutz verstoßen habe.

Doch der Einsatz musste laut Pintak zwischenzeitlich abgebrochen werden, weil die Einsatzkräfte überraschend auf den Gefechtskopf einer Panzerabwehrwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg stießen. Entschärfungsexperten des Landeskriminalamtes, die daraufhin umgehend angefordert wurden, stellten bei zwei Gefechtsköpfen und zugehörigen Treibladungen fest, dass es sich um ungefährliche Exerziermunition handele. „In diesem Fall bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung von unbeteiligten Personen“, sagte Pintak.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass im Betrieb offensichtlich ohne derzeit erkennbare Erlaubnis der Kommune Haut- und Händedesinfektionsmittel hergestellt, abgefüllt und auch vertrieben wurden. Hierzu leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes eines Betruges ein.

Weiterhin bestand laut Pintak erhebliche Brandgefahr aufgrund einer offensichtlich falschen Lagerung dieser Stoffe in den Räumen.

Insgesamt konnten bei dem Einsatz mehr als 500 Gebinde einer rund 300 Liter fassenden brennbaren Flüssigkeit sowie weitere 20 Liter Wasserstoffperoxid sichergestellt und von der Berufsfeuerwehr abtransportiert werden. Die Abwicklung des Einsatzes fand unter Beteiligung von Polizeibeamten aus Salzgitter, Mitarbeitern der Stadt und der Berufsfeuerwehr sowie des Zoll und der Gewerbeaufsicht in einer, so Pintak, „sehr professionellen Art und Weise“ statt. Es werde derzeit geprüft, ob weitere Verfahren eingeleitet werden müssen.