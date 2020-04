Salzgitters OB Klingebiel begrüßt das einheitliche Tun

Salzgitter. Er fordert dazu auf, sich weiter an die Vorgaben zu halten. Die Zahl der Infizierten steigt in Salzgitter leicht an.

In Salzgitter gibt es 107 bestätigte Fälle der Corona-Infektion, so die Stadt am Donnerstagnachmittag, 5 mehr als am Vortag. 54 Personen sind demnach nicht mehr infektiös, eine mehr als am Mittwoch, weitere Todesfälle waren nicht zu beklagen. Fünf Menschen sind bisher gestorben.

Nach Besprechung des Städtetages

Nach den Beschlüssen in der Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder fand laut Stadt noch am Abend eine Besprechung des Niedersächsischen Städtetages mit der Staatssekretärsebene der Landesministerien zum weiteren Vorgehen zur Umsetzung dieser Beschlüsse in Niedersachsen statt. Auf dieser Basis habe Oberbürgermeister Frank Klingebiel die aktuelle Lage bewertet.

„Absolut positiv ist, dass sich Bund und Länder auf einheitliche Regelungen geeinigt haben. Für mich eine wichtige Basis, damit die weiter geltenden Einschränkungen von der Bevölkerung in Salzgitter und ganz Deutschland akzeptiert werden“, wird Klingebiel in der Mitteilung der Stadt zitiert.

„Eine Sinnvolle Strategie“

„Die anfänglich unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Bundesländer bei vergleichbaren Verhältnissen trugen maßgeblich zur Verunsicherung der Bevölkerung bei. Das Runterfahren des öffentlichen Lebens und die Kontaktbeschränkungen haben hinsichtlich der Ausbreitung des Virus erste Erfolge gezeigt, doch der Boden, auf dem wir uns bewegen, ist noch sehr fragil.“ Die gestern beschlossene Fortführung des Kontaktverbotes und die nachfolgenden Lockerungen ab nächster Woche seien eine sinnvolle Strategie, doch vollständige Normalität werde noch auf sich warten lassen.“

Die Kernpunkte aus Salzgitteraner Sicht

Als Kernpunkte des in der Telefonkonferenz beschlossenen Maßnahmenpaketes sieht die Stadt neben der Verlängerung der Kontaktbeschränkung bis mindestens 3. Mai:

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter dürfen unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen ab Montag, 20. April, öffnen.

KFZ-Händler, Fahrradhändler sowie Buchhandlungen dürfen unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen ab Montag, 20. April, unabhängig von ihrer Größe öffnen.

Die Einschränkungen bei den Pflege- und Seniorenheimen bleiben bestehen. Experten sollen kurzfristig Konzepte für die Heime entwickeln, um die für die Betroffenen und ihre Angehörigen schon jetzt schwer zu ertragende soziale Isolation zu verringern.

Restaurants, Bars, Cafés etc. bleiben geschlossen, davon ausgenommen sind weiterhin die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause – schrittweise.

Wiederaufnahme des Schulbetriebs (zunächst für die Abschlussklassen ab Montag, 27. April) ab dem 4. Mai.

Krippen und Kitas bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die Notbetreuung in Kitas soll ausgebaut werden.

Untersagung von Großveranstaltungen bis voraussichtlich Ende August 2020.

Gottesdienste sind auch weiterhin nicht möglich.

Empfehlung, beim Einkaufen oder der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln einfache Schutzmasken zu tragen.

An diesem Freitag, 17. April, soll die entsprechende Verordnung des Landes Niedersachsen veröffentlicht werden, die die genannten Kernpunkte spezifizieren wird, kündigt die Stadt an. Dazu Klingebiel weiter: „Auf dieser Grundlage werden wir ein Konzept erstellen, welche Bereiche der Stadtverwaltung, der städtischen Einrichtungen und der Eigenbetriebe wann und wie für den Kundenverkehr zugänglich gemacht werden. Als erstes wird Anfang nächster Woche die Zulassungsstelle im Auto-Servicepark wieder öffnen und die Grünschnittablieferung im Städtischen Regiebetrieb ermöglicht werden.“

Die Verwaltung wird nach eigenen Angaben über die Entscheidung zum Dienstleistungsangebot in Kürze informieren.

Klingebiel: „Ob die nunmehr beschlossenen Lockerungsmaßnahmen, die im Einzelfall wie zum Beispiel im Einzelhandel, der Gastronomie und der Hotelbranche sicher auch als ungerecht empfunden werden kann, wirklich dauerhaft Bestand haben werden und in 14 Tagen sogar erweitert werden können, hängt maßgeblich, ja fast ausschließlich, von unserem Verhalten im Alltag ab. Halten Sie weiterhin die Abstandsregelungen und die Kontaktbeschränkungen auch bei Ihrem täglichen Einkauf und in Bussen und Bahnen strikt ein, bleiben Sie weiterhin so diszipliniert wie die letzten Tage und Wochen und nehmen Sie Rücksicht aufeinander. Nur so können wir die erreichten Erfolge im Infektionsschutz weiter sichern und weitere Lockerungen rechtfertigen. Ich danke allen sehr für Ihr Verständnis, Ihre Geduld und Ihre Rücksichtnahme im Interesse des besonderen Schutzes der Risikogruppen.“

