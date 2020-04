In der Umkleidekabine hebelten die Täter eine Tür auf. (Symbolbild)

Lebenstedt. Ein Vereinsheim an der Straße Wiedehopp in Lebenstedt und eine Umkleidekabine waren Ziele von Einbrechern in Lebenstedt.

Einbrecher steigen in Vereinsheim in Lebenstedt ein

Die Unbekannten hebelten laut Polizei zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag,

8.30 Uhr, ein Fenster des Vereinsheims auf und verschafften sich auf diesem Weg Zutritt zu den Räumen. Ob und was die Täter gestohlen habe, sei noch unklar, heißt es in der Mitteilung. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit rund 400 Euro an.

Zweites Ziel von Unbekannte war eine Umkleidekabine des Stadions am Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt. Hier sei die Tür aufgebrochen worden. Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 8.50 Uhr. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Sie hofft in beiden Fällen auf Zeugenhinweise unter (05341) 18970.